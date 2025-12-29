Стал известен график работы подмосковных медучреждений в новогодние праздники
В Московской области опубликовали расписание работы государственных медицинских учреждений в новогодние праздники – с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Детские и взрослые поликлиники, женские консультации и центры амбулаторной онкологической помощи будут в плановом порядке принимать пациентов 2, 3, 6, 9 и 10 января с 9 до 15 часов.
«Понимаем, что медицинская помощь может потребоваться в любое время, вне зависимости от праздников. Поэтому неотложная служба в поликлиниках будет работать каждый день в течение всех праздников с 8 до 18 часов. Скорая помощь и стационарные отделения в больницах продолжат функционировать круглосуточно, как всегда», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Неотложные службы поликлиник будут обслуживать вызовы пациентов на дому всех праздничные дни с 8 до 20 часов. Вызовы станут принимать с 8 до 18 часов.
Плановую и экстренную стоматологическую помощь можно будет получить 2, 3, 6, 9, 10 января с 9 до 15 часов. 31 декабря, 1, 4, 5, 7 и 8 января – с 9 до 14 будет работать дежурный врач для оказания только экстренной стоматологической помощи.
Записаться на приём можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», https://zdrav.mosreg.ru/start, через чат-бот в Telegram и MAX, по телефону 122, а также обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике.
Если состояние угрожает жизни и здоровью, нужно немедленно вызывать скорую помощь по телефону 112.