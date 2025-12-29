Стал известен график работы подмосковных медучреждений в новогодние праздники

29 декабря 2025, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области опубликовали расписание работы государственных медицинских учреждений в новогодние праздники – с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Детские и взрослые поликлиники, женские консультации и центры амбулаторной онкологической помощи будут в плановом порядке принимать пациентов 2, 3, 6, 9 и 10 января с 9 до 15 часов.

«Понимаем, что медицинская помощь может потребоваться в любое время, вне зависимости от праздников. Поэтому неотложная служба в поликлиниках будет работать каждый день в течение всех праздников с 8 до 18 часов. Скорая помощь и стационарные отделения в больницах продолжат функционировать круглосуточно, как всегда», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.