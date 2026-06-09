Имена Александр и Мария оказались самыми популярными в Подмосковье за 100 лет

09 июня 2026, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Статистика за 1926 и 2026 годы показала, что, несмотря на вековую разницу, в Подмосковье родители по‑прежнему предпочитают давать детям классические имена. В Минсоцразвития региона сравнили статистику имён новорождённых с января по май 2026 года с архивными данными за аналогичный период 1926-го.





Главными хранителями традиций стали Александры и Марии.

«Они уверенно возглавляют рейтинги любимых имён сейчас и 100 лет назад. Это показывает, что традиции и культурные предпочтения могут сохраняться на протяжении поколений. Мир вокруг меняется, но некоторые вещи остаются неизменными», – сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.