Имена Александр и Мария оказались самыми популярными в Подмосковье за 100 лет
Статистика за 1926 и 2026 годы показала, что, несмотря на вековую разницу, в Подмосковье родители по‑прежнему предпочитают давать детям классические имена. В Минсоцразвития региона сравнили статистику имён новорождённых с января по май 2026 года с архивными данными за аналогичный период 1926-го.
Главными хранителями традиций стали Александры и Марии.
«Они уверенно возглавляют рейтинги любимых имён сейчас и 100 лет назад. Это показывает, что традиции и культурные предпочтения могут сохраняться на протяжении поколений. Мир вокруг меняется, но некоторые вещи остаются неизменными», – сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как отметили в ведомстве, современные родители в этом году делают ставку на мягкие, певучие имена с историей. С начала года в Подмосковье среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей. У девочек впереди – София, Анна, Василиса, Ева и Мария.
Есть и редкие имена. В этом году в свидетельствах о рождении мальчиков появились Аркадий, Залотой, Евсей, Игнат, Пантелеимон и Фома. Девочек родители называли Александриной, Берегиней, Иванной, Олимпиадой, Латифой и Славицей.
В 1926 году приоритеты были другими. Популярными мужскими именами стали Николай, Виктор, Василий, Алексей и Александр. Среди девочек новорождённых называли Марией, Лидией, Валентиной, Ниной и Зоей.
В списке редких имен вековой давности – Бронислав, Викентий, Любомир, Порфирий и Феоктист, а также Идея, Декабрина, Октябрина, Революция и Эра.
Однако Александр и Мария – единственные имена, которые одновременно входят в топ‑5 как в 1926, так и в 2026 годах.