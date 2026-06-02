Более чем на 17 000 территориях Подмосковья в мае покосили газоны
С начала мая покос газонов провели более чем на 17 000 территориях Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
С наступлением тёплого периода года зелень в зонах общего пользования начала активнее расти, поэтому поддержание газонов в нормативном состоянии стало одной из главных задач коммунальных служб.
«Согласно региональным нормативам, высота газона не должна превышать 15-20 сантиметров. Специалисты управляющих организаций ведут работы по утверждённым графикам, используя косилки и ручной инструмент. Скошенную траву сразу вывозят. Периодичность покоса – дважды в месяц, однако частота этих работ во время интенсивного роста травы может быть увеличена до трёх раз», – рассказали в областном Минчистоты.
Лидерами по количеству выполненных работ там назвали Коломну (976 территорий), Люберцы (729) и Подольск (684).
В ведомстве напомнили, что жители Подмосковья могут оставить заявку на покос травы на портале «Добродел» или обратиться в свою управляющую организацию.