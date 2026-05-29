В подмосковных домах стартовала гидравлическая промывка систем отопления

29 мая 2026, 21:26

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Управляющие организации Московской области приступили к плановой гидравлической промывке внутридомовых систем МКД. Жилфонд готовят к предстоящему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





По данным ведомства, сейчас в регионе насчитывается около 54 000 многоквартирных домов.

«Гидравлические испытания затронут весь жилищный фонд. Задача профилактических мероприятий – выявить слабые места в системе теплоснабжения после завершения осенне-зимнего периода. Приоритет – обеспечить жителей бесперебойной подачей тепла в холодное время года», – отметили в Минчистоты.