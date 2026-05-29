В подмосковных домах стартовала гидравлическая промывка систем отопления
Управляющие организации Московской области приступили к плановой гидравлической промывке внутридомовых систем МКД. Жилфонд готовят к предстоящему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
По данным ведомства, сейчас в регионе насчитывается около 54 000 многоквартирных домов.
«Гидравлические испытания затронут весь жилищный фонд. Задача профилактических мероприятий – выявить слабые места в системе теплоснабжения после завершения осенне-зимнего периода. Приоритет – обеспечить жителей бесперебойной подачей тепла в холодное время года», – отметили в Минчистоты.Там пояснили, что проведение гидравлических испытаний критически важно для качества теплоснабжения и долговечности коммуникаций. Проактивные меры позволяют вовремя выявить недочёты и провести ремонт.