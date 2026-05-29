Передать данные о числе жильцов жители Подмосковья теперь могут онлайн

29 мая 2026, 20:21

Для актуализации данных о проживающих в доме или квартире теперь не нужно личное посещать Единый расчётный центр Московской области. Жители могут внести изменения через личный кабинет клиента, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Обновлять данные нужно своевременно. Число зарегистрированных жильцов напрямую влияет на размер платы за коммунальные услуги, если они рассчитываются по нормативу.



Это касается холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Кроме того, такие данные необходимы для перерасчёта услуги «Обращение с ТКО» при временном отсутствии и для получения справок для субсидий или сделок с недвижимостью.



В министерстве представили пошаговую инструкцию для внесения изменений.

«Войдите в Личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Перейдите в раздел «Отправить обращение» – «Актуализация профиля клиента» – «Изменение данных субъекта». Заполните электронную форму заявки и прикрепите фото необходимых документов», – отметили в Минчистоты.