В подмосковном Комлесхозе объяснили, почему лоси выходят в города и на дороги

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В Подмосковье в последнее время дикие животные стали заходить в деревни, посёлки и даже в города. Нередко они также становятся участниками ДТП. В чём причина такого поведения, рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Сезонные кочёвки копытных животных проходят дважды в год – весной и осенью. В это время меняется рацион питания животных. В холодное время года лоси едят грубые веточные корма, хвою сосны. А весной и летом им доступны многие травянистые растения, в том числе водные и околоводные виды. Именно тяга к вкусному корму заставляет лосей в конце весны – начале лета совершать перекочёвки», – рассказали в ведомстве.Кроме того, с потеплением на дорогах и полях лоси начинают искать продуваемые места для спасения от кровососущих насекомых, которые беспокоят животных.
«Чаще всего на дорогу выходят лоси-подростки. Они не так осторожны, как взрослые животные, поэтому попадают под колёса машин. Также одной из причин выхода молодняка на дороги становится поиск новых мест обитания. А оказавшись в черте города большинство животных уже не может самостоятельно выйти за его пределы. Испугавших уличного шума и людей, они получают травмы, попадают в аварии, разбиваются об изгороди и гибнут», – говорится в сообщении.В ведомстве предложили единственный выход – быть предельно внимательными на дороге, особенно в тёмное время суток, соблюдать скоростной режим.
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Лора Луганская