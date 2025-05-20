Умер сбитый на трассе в Подмосковье лосёнок Илюша

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сбитый на трассе под Истрой лосёнок скончался, передаёт 360. Ветеринары сделали всё возможное для спасения его жизни, но сердце животного не выдержало наркоза – молодой лось был слишком ослаблен.
Ранее сообщалось, что вечером 18 мая в муниципальном округе Истра водитель автомобиля сбил на трассе молодого лося. Животное с переломанными ногами лежало на обочине больше суток, не получая помощи. В ситуацию вмешались местные жители, и вечером понедельника лося доставили в ветеринарную клинику в Дмитрове.
Пострадавшему в ДТП в Подмосковье лосёнку обеспечили особый режим в ветеринарной клинике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там отметили, что состояние животного, которое получило кличку Илюша, оценивается как стабильное, удовлетворительное. На 20 мая была намечена операция.
Прокуратура Московской области продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования на происшествие со стороны экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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Пострадавшему в ДТП в Подмосковье лосёнку обеспечили особый режим в ветеринарной клинике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там отметили, что состояние животного, которое получило кличку Илюша, оценивается как стабильное, удовлетворительное. На 20 мая была намечена операция.
Прокуратура Московской области продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования на происшествие со стороны экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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Лора Луганская