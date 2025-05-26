На дорогах Подмосковья с начала года погибли более 90 диких копытных животных

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В 2025 году на дорогах Московской области произошло 94 ДТП, в результате которых погибли 83 лося, восемь косуль и три кабана. Такими данными поделились в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Большинство аварий случилось ночью. Водители в основном не учитывали освещённость и состояние дороги, а также нарушали скоростной режим. В областном Комлесхозе рассказали, как сотрудники охотонадзора действуют в подобных случаях.
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«В Управление государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства поступает звонок от сотрудника ГИБДД или службы ЕДДС о факте аварии. Информация передаётся также государственному ветеринарному инспектору Минсельхозпрода Московской области. Инспектор охотнадзора выезжает на место и фиксирует факт аварии. Ветеринарный инспектор осматривает животное и оформляет заключение», – пояснили в ведомстве.Если животное погибло сразу или во время оформления документов, его тело забирает охотпользователь. Если животное ранено, дальнейшие действия предпринимаются на основании заключения госветинспектора: отправить на лечение и реабилитацию или на усыпление.
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Лора Луганская