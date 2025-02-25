Названа самая частая причина гибели людей на железной дороге в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области люди чаще всего гибнут на железной дороге при пересечении путей по несанкционированному переходу. Такие инциденты составляют около 50% смертельных случаев, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С начала года на так называемых «опасных тропах» уже погибли 16 человек. Напомним, что переходить через железнодорожные пути нужно только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Необходимо также снимать наушники и не отвлекаться на телефон», – отметили в министерстве.Ранее сообщалось, что на железнодорожных станциях более 40 городских округов Московской области провели масштабную акцию «Сохрани себе жизнь». Целью было привлечь внимание жителей к соблюдению правил безопасности на железной дороге.
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Лора Луганская