Более чем в 100 подмосковных подъездах с начала года починили почтовые ящики

14 апреля 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные коммунальщики с начала весны по просьбам жильцов отремонтировали почтовые ящики более чем в 100 подъездах. Жители обращались на портал Единой диспетчерской службы региона, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Ремонтные работы проходили под контролем инспекторов ведомства.

«Почтовые ящики – общее имущество многоквартирного дома, и следить за их состоянием обязана управляющая организация за счёт платы за содержание жилья. С начала весны по обращениям жителей в Московской области отремонтировали ящики более чем в 100 подъездах. Работы провели в Долгопрудном, Балашихе, Люберцах и других округах», – отметили в министерстве.