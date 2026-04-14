Более чем в 100 подмосковных подъездах с начала года починили почтовые ящики
Подмосковные коммунальщики с начала весны по просьбам жильцов отремонтировали почтовые ящики более чем в 100 подъездах. Жители обращались на портал Единой диспетчерской службы региона, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ремонтные работы проходили под контролем инспекторов ведомства.
«Почтовые ящики – общее имущество многоквартирного дома, и следить за их состоянием обязана управляющая организация за счёт платы за содержание жилья. С начала весны по обращениям жителей в Московской области отремонтировали ящики более чем в 100 подъездах. Работы провели в Долгопрудном, Балашихе, Люберцах и других округах», – отметили в министерстве.Там напомнили, что в случае необходимости ремонта или замены ящика следует обращаться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.