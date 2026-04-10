Собственникам нежилых помещений объяснили, как платить взносы на капремонт
Обязанность по внесению взносов на капитальный ремонт распространяется на всех владельцев помещений в многоквартирных домах. В их числе – собственники квартир, машино-мест, кладовок и офисов, напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Требование вступает в силу после включения дома в региональную программу капремонта. Исключение – только для ветхих и аварийных зданий, подлежащих сносу или реконструкции.
«Начисления осуществляет Единый расчетный центр Московской области по поручению регионального Фонда капитального ремонта. Владельцы квартир получают единый счёт на оплату ЖКУ и взносов. В квитанции для нежилых помещений могут включить ещё и услуги управляющей организации, электроснабжение или обслуживание шлагбаума», – рассказали в Минчистоты.Там пояснили, что, если у собственника парковки или кладовки нет почтового ящика, квитанции не приходят, однако начисления продолжаются. В таком случае образуется долг. При этом задолженность по взносам на капремонт не списывается в досудебном порядке, даже если срок исковой давности истёк.
