Собственникам нежилых помещений объяснили, как платить взносы на капремонт

10 апреля 2026, 22:40

Обязанность по внесению взносов на капитальный ремонт распространяется на всех владельцев помещений в многоквартирных домах. В их числе – собственники квартир, машино-мест, кладовок и офисов, напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Требование вступает в силу после включения дома в региональную программу капремонта. Исключение – только для ветхих и аварийных зданий, подлежащих сносу или реконструкции.

«Начисления осуществляет Единый расчетный центр Московской области по поручению регионального Фонда капитального ремонта. Владельцы квартир получают единый счёт на оплату ЖКУ и взносов. В квитанции для нежилых помещений могут включить ещё и услуги управляющей организации, электроснабжение или обслуживание шлагбаума», – рассказали в Минчистоты.