На подмосковных контейнерных площадках в этом году установят 900 видеокамер

На контейнерных площадках Подмосковья в преддверии дачного сезона установят 900 мобильных камер. Такое решение приняли в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Цель установки камер – мониторинг перенакоплений отходов.



Видео в режиме реального времени передаётся через специальное программное обеспечение сотрудникам ведомства. Они анализируют записи, фиксируют факты переполнения контейнеров и незаконного сброса отходов. Далее материалы оперативно направляют региональным операторам или органам местного самоуправления для принятия мер.

«Мы постоянно отслеживаем все контейнерные площадки области. С прошлого года эту работу начали вести с помощью мобильных камер, которые позволяют следить за состоянием КП в режиме реального времени. Устанавливаем их там, где фиксировали случаи перенакопления отходов. В прошлом году провели пилотный проект и установили 200 камер, убедились в его эффективности. План на этот год – 900 камер», – сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.