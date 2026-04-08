На подмосковных контейнерных площадках в этом году установят 900 видеокамер
На контейнерных площадках Подмосковья в преддверии дачного сезона установят 900 мобильных камер. Такое решение приняли в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Цель установки камер – мониторинг перенакоплений отходов.
Видео в режиме реального времени передаётся через специальное программное обеспечение сотрудникам ведомства. Они анализируют записи, фиксируют факты переполнения контейнеров и незаконного сброса отходов. Далее материалы оперативно направляют региональным операторам или органам местного самоуправления для принятия мер.
«Мы постоянно отслеживаем все контейнерные площадки области. С прошлого года эту работу начали вести с помощью мобильных камер, которые позволяют следить за состоянием КП в режиме реального времени. Устанавливаем их там, где фиксировали случаи перенакопления отходов. В прошлом году провели пилотный проект и установили 200 камер, убедились в его эффективности. План на этот год – 900 камер», – сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.По его словам, сегодня уже установлено 100 камер. Работы завершат до конца весны.
Для подключения мобильных камер не нужно прокладывать оптоволокно, что упрощает перемещение на другие локации. Они полностью автономны и работают от солнечных батарей, поэтому не зависят от внешнего электропитания.