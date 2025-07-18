Более чем в 100 подмосковных подъездах за месяц покрасили стены и потолки

18 июля 2025, 19:28

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Подмосковья в течение июня покрасили стены и потолки более чем в 100 подъездах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Подъезды многоквартирных домов требуют периодического ремонта и обновления стен и потолков. Обновить внешний вид помогает покраска. Поддерживать подъезд в надлежащем состоянии обязана управляющая организация. Так, за июнь коммунальщики региона покрасили стены и потолки более 100 подъездов. Работы проведены по заявкам жителей. Контролировали исполнение инспекторы Минчистоты», – рассказали в пресс-службе.