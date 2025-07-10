Сброс 28 кубометров строительных отходов предотвратили в ходе рейда в Щёлкове

10 июля 2025, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели экологический рейд в городском округе Щёлково. В ходе него удалось предотвратить сброс 28 кубометров строительных отходов, сообщили в пресс-службе ведомства.





Вместе с инспекторами Минчистоты в рейде участвовали сотрудники регионального Минэкологии, МВД и Главного управления региональной безопасности.

«В Московской области тщательно контролируют передвижение отходов строительства, сноса и грунтов. В ходе мероприятия в Щёлкове проверили 37 единиц техники. У водителей двух из них не было необходимых для перевозки документов. Составлено два административных протокола. В итоге благодаря рейду предотвращён сброс строительных отходов объёмом 28 кубометров», – рассказали в пресс-службе.