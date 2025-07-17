В подмосковном КПО открыли производство деталей для оптики

17 июля 2025, 21:51

Видео: пресс-служба Минчистоты Московской области

Комплекс по переработке отходов «Восток» в муниципальном округе Егорьевск открыл мастерскую по производству деталей для оптики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Стенд для ремонта и тестирования деталей установили в небольшой мастерской совместно с компанией «Вектехсервис». Поводом для создания в КПО собственной мастерской стал ряд факторов.

«Дело в том, что на двух сортировочных заводах круглосуточно отбирают полимеры девять оптических сепараторов. На каждом установлено 112 пневматических клапанов. Их задача – «отстрелить» пластик из потока отходов, когда его распознает оптический сепаратор. Оборудование иногда выходит из строя по причине поломки даже одного клапана», – пояснили в Минчистоты.