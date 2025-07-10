В Подмосковье за сутки убрали более 300 поваленных деревьев
Подмосковные коммунальщики за сутки убрали более 300 деревьев, поваленных во время мощного циклона. Об этом сообщил в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«География повреждений охватила почти все муниципалитеты региона. Самое большое число поваленных деревьев было зафиксировано в Королёве, Балашихе и Подольске. Ситуацию контролируют инспекторы территориальных отделов Минчистоты. Специалисты оперативно реагируют на сигналы жителей, проводят мониторинг территории для выявления повреждений», – отметили в ведомстве.Там добавили, что работа будет продолжаться круглосуточно до полного устранения всех последствий стихии.
Ранее сообщалось, что во многих округах Московской области 8 и 9 июля шли ливни с грозами, сильным ветром и градом.