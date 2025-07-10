В Подмосковье за сутки убрали более 300 поваленных деревьев

10 июля 2025, 15:57

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Подмосковные коммунальщики за сутки убрали более 300 деревьев, поваленных во время мощного циклона. Об этом сообщил в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«География повреждений охватила почти все муниципалитеты региона. Самое большое число поваленных деревьев было зафиксировано в Королёве, Балашихе и Подольске. Ситуацию контролируют инспекторы территориальных отделов Минчистоты. Специалисты оперативно реагируют на сигналы жителей, проводят мониторинг территории для выявления повреждений», – отметили в ведомстве.