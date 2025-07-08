Жителей Подмосковья приглашают отдохнуть у реки Синичка в Красногорске
Благоустроенная рекреационная зона у реки Синичка в городском округе Красногорск может стать лучшим местом отдыха в жаркие летние дни: там есть всё для комфортного времяпрепровождения на природе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадь рекреационной зоны составляет более трёх гектаров. Здесь установлены уличные тренажёры, есть площадки для пляжного волейбола, благоустроенный пляж с чистым песком, раздевалками и душевыми кабинками и уютные кафе», — говорится в сообщении.Отмечается, что в реке разрешено купание: вода соответствует санитарным нормам, а дно перед началом сезона проверили водолазы. Кроме того, здесь ежедневно дежурят квалифицированные спасатели.
Отдохнуть в рекреационной зоне могут также любители тихого отдыха и рыбной ловли.