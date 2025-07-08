Жителей Подмосковья приглашают отдохнуть у реки Синичка в Красногорске

08 июля 2025, 13:04

Фото: медиасток.рф

Благоустроенная рекреационная зона у реки Синичка в городском округе Красногорск может стать лучшим местом отдыха в жаркие летние дни: там есть всё для комфортного времяпрепровождения на природе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Площадь рекреационной зоны составляет более трёх гектаров. Здесь установлены уличные тренажёры, есть площадки для пляжного волейбола, благоустроенный пляж с чистым песком, раздевалками и душевыми кабинками и уютные кафе», — говорится в сообщении.