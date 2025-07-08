Пить, спать, одеваться: раменский врач Догорян дала рекомендации для жарких дней

08 июля 2025, 20:20

Видео: Раменский медиацентр

В Московской области, как и на большей части Центральной России, установилась аномальная жара. Чтобы сохранить здоровье, в такие дни нужно правильно одеваться, пить воду и высыпаться, сообщила заведующая отделением восстановительной медицины Раменской больницы Виктория Догорян.







«В жаркие дни врачи рекомендуют носить свободную одежду из натуральных светлых тканей. Дело в том, что тёмная одежда притягивает солнечную энергию, и это усиливает негативное воздействие на организм. Обязательно нужно использовать головные уборы, особенно детям и пожилым людям», – сказала врач, слова которой привели в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.

«В пиковые жаркие часы, с полудня до 16.00, лучше отдыхать в тени и не планировать выход на улицу. Помимо этого, важно соблюдать питьевой режим, всегда иметь при себе воду комнатной температуры. Холодная вода может стать стрессом для организма», – добавила медик.