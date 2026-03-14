Двенадцать лет в родной гавани: 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. Как изменился полуостров в составе РФ?
Российская Федерация и Республика Крым 18 марта 2026 года отмечают двенадцатую годовщину со дня подписания Договора о принятии полуострова в состав РФ. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости и отправной точкой масштабных преобразований в регионе. За прошедшие годы Крым и Севастополь неразрывно интегрировались в правовое, экономическое и социальное пространство России, а 18 марта прочно вошло в календарь как всенародный праздник — День воссоединения Крыма с Россией.
История воссоединения Крыма с РоссиейСовременный праздник берет свое начало с событий «Крымской весны» 2014 года. Поводом для волеизъявления жителей полуострова стал глубокий политический кризис и насильственная смена власти на Украине в феврале 2014 года, известная как Евромайдан. В этих условиях руководство Автономной Республики Крым и города Севастополя, стремясь обеспечить безопасность и защитить интересы жителей, приняло решение о проведении референдума.
16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум.
Результаты голосования были ошеломляющими: за воссоединение с Россией на правах субъекта Федерации проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. Уже на следующий день, 17 марта, на основании волеизъявления народа была провозглашена независимая Республика Крым, в которой Севастополь получил особый статус.
Кульминацией процесса стало 18 марта 2014 года. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Так в составе России появились два новых субъекта — 84-й и 85-й.
Долгая совместная историяЭто событие стало логическим продолжением долгой общей истории. Впервые полуостров вошел в состав Российской империи в 1783 году, когда императрица Екатерина II издала соответствующий манифест, что стало логичным итогом русско-турецких войн и ликвидировало угрозу южным рубежам страны.
После революции в 1921 году была образована Крымская АССР в составе РСФСР. Однако в 1954 году, по решению руководства СССР, Крымская область была передана в состав Украинской ССР.
Во время Великой Отечественной войны Крымский полуостров занимал важное стратегическое положение на южном фланге советско-германского фронта. Ожесточенные бои на полуострове продолжались практически всю войну, с осени 1941 года до весны 1944-го. Севастополь стал символом несгибаемого мужества. Оборона главной базы Черноморского флота длилась 250 дней — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. Именно за эти 250 дней массового героизма, стойкости и мужества Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Севастополю было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Керчь также внесла огромный вклад в Победу. За время войны город дважды был оккупирован немецко-фашистскими войсками и дважды освобожден советскими солдатами. Линия фронта четыре раза проходила через Керчь, город был практически полностью разрушен. Одним из самых трагических и героических эпизодов стала оборона Аджимушкайских каменоломен в мае-октябре 1942 года, где более 10 тысяч бойцов и мирных жителей держали подземную оборону в условиях нехватки воды, еды и медикаментов, сражаясь до последнего. За выдающиеся заслуги перед Родиной и стойкость защитников города Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 года Керчи было присвоено почетное звание «Город-герой».
После распада Советского Союза в 1991 году Крым остался в составе уже независимой Украины, что было закреплено двусторонними соглашениями 1990-х годов. Статус Севастополя как главной базы Черноморского флота России регулировался отдельными договорами аренды.
Ситуация коренным образом изменилась в 2014 году, когда жители полуострова, не приняв итогов государственного переворота в Киеве, сделали свой исторический выбор. Таким образом, события 2014 года ознаменовали возвращение исконных территорий в родное государство.
Развитие Крыма и Севастополя в последние годы в составе РоссииС 2014 года по настоящее время Крымский полуостров пережил беспрецедентный инфраструктурный и социально-экономический подъем. Благодаря федеральной целевой программе и последующей госпрограмме развития Крыма и Севастополя, реализованы ключевые проекты, изменившие облик региона.
Одним из главных достижений стало строительство Крымского моста — самого длинного в России и Европе. Автомобильное движение по нему было открыто 15 мая 2018 года, а железнодорожное сообщение запущено в декабре 2019-го, что обеспечило круглогодичную транспортную связь полуострова с материком.
Развитие получила и воздушная гавань. Новый терминал аэропорта Симферополь «Крымская волна», построенный в рамках государственно-частного партнерства, стал крупнейшим инвестиционным проектом Крыма стоимостью более 32 млрд рублей. Пассажиропоток воздушных ворот рассчитан на прием до 6,5 млн человек в год. В 2025 году завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы, позволяющей принимать широкофюзеляжные лайнеры в любых погодных условиях.
Опорой транспортной системы полуострова стала трасса «Таврида» — четырехполосная дорога первой технической категории, соединившая Керчь и Севастополь. Стоимость этого масштабного проекта превысила 150 млрд рублей.
Решена и проблема энергонезависимости. В мае 2016 года завершилось строительство энергомоста из Краснодарского края, который вместе с новыми тепловыми электростанциями — Балаклавской и Таврической — обеспечил стабильное энергоснабжение полуострова.
В социальной сфере активно строятся и ремонтируются школы, детские сады и поликлиники. Туристическая отрасль демонстрирует устойчивый рост, чему способствует обновление санаторно-курортного фонда и дорожной инфраструктуры, связывающей побережье с трассой «Таврида».