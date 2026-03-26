Более чем в 50 подмосковных парках отметят Всемирный день театра
Более чем в 50 парках Московской области с 26 марта по 1 апреля будет проходить тематическое мероприятие «Театр под открытым небом». Его приурочат ко Всемирному дню театра, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Основные мероприятия намечены на 28 марта, субботу. Посетители парков примут участие в театральных викторинах «Закулисье», посетят импровизированные спектакли, присоединятся к тренингам по актёрскому мастерству.
В Центральном парке Ногинска в полдень желающие смогут принять участие в интерактивном спектакле, улучшить навыки сценической речи.
В Центральном парке Победы Долгопрудного гости посетят лекцию «Тайный язык театра». Затем состоится занятие по актёрскому мастерству.
Посетителей парка «Сосновый бор» в Дмитрове ждёт импровизированный спектакль. А в домодедовском парке «Ёлочки» устроят театрализованное представление «Летучий корабль».
В парке «Беличий» Краснознаменска желающие смогут посетить концертную программу «Куклы в детских руках».
Как отметили ведомстве, мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
