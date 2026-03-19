Раменское присоединится к Всероссийской акции «Ночь театрального искусства»

19 марта 2026, 19:18

Фото: ДК «Сатурн»

Жители Раменского станут участниками всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню театра и юбилею Союза театральных деятелей России. «Ночь театрального искусства» состоится в Малом зале ДК «Сатурн», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Там отметили, что мероприятие направлено на популяризацию театрального искусства и укрепление творческих связей между артистами и зрителями.

«В программе вечера – интерактивная программа. Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах и на практике познакомиться с особенностями актёрской профессии. В ходе творческой встречи в формате открытого диалога актёры ведущих коллективов дома культуры поделятся профессиональными секретами, расскажут о специфике работы над постановками, ответят на вопросы аудитории», – добавили в пресс-службе.