В ДК «Октябрь» пройдёт IX Открытый театральный фестиваль

23 марта 2026, 17:44

Фото: istockphoto / MarioLisovski

7 и 8 апреля Дворец культуры «Октябрь» примет участников IX Открытого театрального фестиваля. Традиционный смотр, приуроченный к Всемирному дню театра, проводится ежегодно в период весенних каникул, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.







Конкурсная программа включает две номинации: «драматический спектакль» и «художественное слово». В текущем году организаторы предусмотрели возможность дистанционного участия. К выступлениям приглашаются артисты четырех возрастных групп:

8–10 лет;

11–14 лет;

15–17 лет;

от 18 лет.