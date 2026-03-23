В ДК «Октябрь» пройдёт IX Открытый театральный фестиваль
7 и 8 апреля Дворец культуры «Октябрь» примет участников IX Открытого театрального фестиваля. Традиционный смотр, приуроченный к Всемирному дню театра, проводится ежегодно в период весенних каникул, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Конкурсная программа включает две номинации: «драматический спектакль» и «художественное слово». В текущем году организаторы предусмотрели возможность дистанционного участия. К выступлениям приглашаются артисты четырех возрастных групп:
- 8–10 лет;
- 11–14 лет;
- 15–17 лет;
- от 18 лет.
Выступления оценит профессиональное жюри. Все участники получат дипломы, а лучшие коллективы будут отмечены дипломами лауреатов и специальными наградами.
Заявки принимаются до 30 марта по адресу: ул. Свердлова, 38, каб. 209, по электронной почте dkoctober@mail.ru или в Telegram по номеру +7 (906) 799-67-97. Подробные условия участия указаны в положении о фестивале.
