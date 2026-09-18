Депутат Госдумы Пахомов объяснил, почему проголосовал очно
Участие в голосовании принял председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйств Сергей Пахомов.
Голос он отдал на избирательном участке, открытом в школе №14 в Сергиевом Посаде.
«Очное голосование для меня привычнее. Я и живу недалеко, для меня этот участок родной. И я работаю на участке в эти дни. Поэтому я зашел проголосовать — мне так удобнее», — пояснил Пахомов.При этом он отметил, что дистанционное голосование — это очень комфортный для избирателей вариант, и многие предпочитают его вместо, например, более привычного выездного голосования.
«Голосование через сеть — это надёжно и понятно», — подчеркнул Пахомов.В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.