Более десятка сотрудников подмосковного возчика ТКО повысили водительский класс

22 апреля 2026, 10:17

11 водителей компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» обособленного подразделения в Луховицах повысили класс мастерства. Соответствующее решение приняла квалификационная комиссия, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Семь водителей получили высший, первый класс, четыре водителя – второй класс.



Как напомнили в ведомстве, чтобы повысить класс, водителям необходимо соответствовать определённым критериям. В их числе – непрерывный стаж работы в компании не менее года. Класс присваивается последовательно: перейти, например, сразу с третьего на первый нельзя.

«В течение последнего года также учитывают отсутствие дисциплинарных взысканий и аварий по вине водителя. При переходе из третьего во второй класс на счету сотрудника не должно быть более 10 штрафов за год; со второго на первый – более пяти. Для первого класса требуется универсальность, то есть опыт работы на нескольких видах техники», – рассказали в Минчистоты.