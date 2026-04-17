Услуги Единого расчётного центра стали доступны для жителей Подмосковья в МФЦ
Единый расчётный центр Московской области начал работу в 10 многофункциональных центрах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Проект реализуют в таких муниципалитетах, как Люберцы, Щёлково, Балашиха, Богородский, Красногорск и Наро-Фоминск. До конца года их число увеличат до 37. Проект в формате одного окна позволяет жителям не посещать отдельные офисы, а решать все вопросы в месте предоставления всех госуслуг.
«Сегодня в офисах МФЦ можно получить консультацию по расчётам; зарегистрироваться в личном кабинете; заказать и получить необходимые справки; передать показания приборов учёта», – напомнили в Минчистоты.Кроме очного присутствия, в регионе внедряют терминалы видеоконсультаций. Пилотный проект запустили в Красногорске. В планах на этот год – внедрить подобные технологии в 12 офисах МосОблЕИРЦ.