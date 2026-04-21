В Подмосковье напомнили правила безопасного обращения с газом в быту

21 апреля 2026, 14:40

Бытовой газ – источник повышенной опасности, напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Во избежание несчастных случаев и штрафов достаточно соблюдать простые правила.





Одно из главных нарушений – недопуск сотрудника газовой службы в квартиру для техобслуживания внутриквартирного газового оборудования. В этом случае подача газа будет приостановлена до полного устранения нарушений и допуска специалиста.

«Ещё одно грубое нарушение – переустройство системы вентиляции при перепланировке жилого помещения без согласования с органами местного самоуправления. Последствие – административная ответственность и обязанность за свой счёт привести жилое помещение в первоначальный вид по решению суда», – отметили в ведомстве.

«Не оставляйте без присмотра работающий газовый прибор; не устанавливайте самостоятельно газовое оборудование; как можно чаще проветривайте помещение с газовыми плитами», – сказали в Минчистоты.