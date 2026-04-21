В Подмосковье напомнили правила безопасного обращения с газом в быту
Бытовой газ – источник повышенной опасности, напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Во избежание несчастных случаев и штрафов достаточно соблюдать простые правила.
Одно из главных нарушений – недопуск сотрудника газовой службы в квартиру для техобслуживания внутриквартирного газового оборудования. В этом случае подача газа будет приостановлена до полного устранения нарушений и допуска специалиста.
«Ещё одно грубое нарушение – переустройство системы вентиляции при перепланировке жилого помещения без согласования с органами местного самоуправления. Последствие – административная ответственность и обязанность за свой счёт привести жилое помещение в первоначальный вид по решению суда», – отметили в ведомстве.Там перечислили и правила безопасности, которые могут спасти жизнь.
«Не оставляйте без присмотра работающий газовый прибор; не устанавливайте самостоятельно газовое оборудование; как можно чаще проветривайте помещение с газовыми плитами», – сказали в Минчистоты.Особой опасностью там назвали источники возгорания. Утечка газа может привести к трагедии от малейшей искры. К смертельно опасным источникам открытого огня и искр относятся спички, сигареты, зажигалки, электрическая искра, возникающая при включении и выключении электроприборов.
Ранее вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов отмечал, что главная цель профилактических проверок – не допустить несчастных случаев из-за неисправности оборудования. Если житель дважды не пускает представителей ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в до 10 000 рублей. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья людей.