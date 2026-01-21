Более миллиона человек приняли участие в проекте «Российское село»
Партийный проект «Российское село» в 2025 году объединил свыше миллиона участников по всей стране. Об этом сообщил федеральный координатор проекта, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных.
По его словам, при активной поддержке партии «Единая Россия» в 2026 году удалось сохранить госфинансирование агропромышленного комплекса на уровне 540 млрд рублей. При необходимости эту сумму смогут увеличить в течение года.
«Объём бюджетных ассигнований на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) на 2026 год с запланированных 81 млрд увеличен на 14 млрд и составил 95 млрд рублей. Очень важно, чтобы эти средства были качественно освоены регионами. Отмечу, одной из ключевых задач проекта «Российское село» остается партийный контроль реализации КРСТ», — отметил сенатор.Александр Двойных рассказал, что в 2025 году ключевыми событиями партпроекта стали конкурс «Земский почтальон» и Всероссийский Агродиктант. В 2026 году эти мероприятия сохранят статус флагманских.
Сегодня каждый четвертый житель страны живет в сельской местности. Поэтому партия в ближайшее время начнет сбор наказов от сельских жителей и работников АПК для формирования «Народной программы 2.0».
Отдельное внимание в проекте уделяют участникам СВО и их семьям. Для них действует бесплатное обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка.
«Важно рассказывать нашим бойцам о такой возможности и помогать преодолевать административные барьеры, например, при поиске земельных участков. Уже есть положительные примеры, когда участники спецоперации, получив диплом об окончании школы фермера, начинают реализацию собственных предприятий», — пояснил Александр Двойных.Говоря о развитии аграрного сектора в Московской области, сенатор отметил активную работу регионального партпроекта.
«В регионе партпроект курирует глава ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Олег консолидирует фермерское сообщество страны и Подмосковья, не срезая острых углов: озвучиваются проблемы и предлагаются в том числе и законодательные решения», — рассказал сенатор.По итогам 2025 года Подмосковье выполнило все целевые показатели в сфере АПК. Регион стал лидером в области высокотехнологичного и «умного» сельского хозяйства, а также вышел в лидеры по стоимости экспортной продукции. В числе ключевых задач — реализация более 20 масштабных инвестпроектов в АПК на сумму 35 млрд рублей. Они позволят создать свыше 2 000 новых рабочих мест.
В 2026 году по госпрограмме «Сельское хозяйство Подмосковья» регион получит 5,9 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей — из федерального бюджета.