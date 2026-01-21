Более миллиона человек приняли участие в проекте «Российское село»

21 января 2026, 17:25

оригинал Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

Партийный проект «Российское село» в 2025 году объединил свыше миллиона участников по всей стране. Об этом сообщил федеральный координатор проекта, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных.





По его словам, при активной поддержке партии «Единая Россия» в 2026 году удалось сохранить госфинансирование агропромышленного комплекса на уровне 540 млрд рублей. При необходимости эту сумму смогут увеличить в течение года.

«Объём бюджетных ассигнований на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) на 2026 год с запланированных 81 млрд увеличен на 14 млрд и составил 95 млрд рублей. Очень важно, чтобы эти средства были качественно освоены регионами. Отмечу, одной из ключевых задач проекта «Российское село» остается партийный контроль реализации КРСТ», — отметил сенатор.

Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

«Важно рассказывать нашим бойцам о такой возможности и помогать преодолевать административные барьеры, например, при поиске земельных участков. Уже есть положительные примеры, когда участники спецоперации, получив диплом об окончании школы фермера, начинают реализацию собственных предприятий», — пояснил Александр Двойных.

Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

«В регионе партпроект курирует глава ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Олег консолидирует фермерское сообщество страны и Подмосковья, не срезая острых углов: озвучиваются проблемы и предлагаются в том числе и законодательные решения», — рассказал сенатор.