Сыры Подмосковья покупают в 78 странах мира

20 января 2026, 15:21

20 января во всем мире отмечают День любителей сыра. Московская область встречает праздник в статусе лидера по производству этого продукта в стране — регион занимает первое место уже с 2021 года, сообщили в подмосковном Минсельхозе.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В 2025 году предприятия Подмосковья произвели более 166 700 тонн сыра. В отрасли работают свыше 50 промышленных заводов и около 50 фермерских хозяйств. Они выпускают как классические сорта, так и крафтовые сыры — от твердых выдержанных до мягких и сливочных.Крупнейшие производители региона — «ЛАКТАЛИС ИСТРА», «Хохланд Руссланд» в Раменском округе, «Сыровар» в Дмитровском округе, «Рота-Агро» в Ленинском округе и «Истринская сыроварня». Их продукцию хорошо знают не только в Подмосковье, но и за его пределами.Поклонники твердых сыров выбирают Parmente от компании «Сыровар» и выдержанные Palermo от Дмитровского молочного завода. Любители мягких сортов покупают «Камамбер», «Гранд Крема» и «Бюш» от «Рота-Агро». Большой спрос сохраняется и на сыры «Истринской сыроварни» — «Фестивальный», «Губернаторский», «Истринский» и «Русский пармезан».Фермеры региона предлагают сыры из коровьего, козьего и овечьего молока, с травами и специями, а еще — варианты для жарки и запекания.Подмосковье лидирует не только по объемам производства, но и по экспорту сыра. За прошлый год регион отправил за рубеж около 16 000 тонн продукции. Основные покупатели — Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Азербайджан. Всего продукцию агропромышленного комплекса Московской области поставляют в 78 стран мира.