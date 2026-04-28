Более ста подмосковных педагогов стали участниками фестиваля «Молодые – молодым»

28 апреля 2026, 20:06

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

На базе Методического центра «Раменский дом учителя» состоялся фестиваль «Молодые – молодым». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.





Фестиваль является частью межмуниципальной системы наставничества. Он организован в рамках одной из самых популярных моделей партнёрского наставничества «Равный – равному».



Участниками стали 114 педагогов из Бронниц, Воскресенска и Раменского, а также 39 учащихся профильных психолого-педагогических классов школ Раменского муниципального округа.

«Педагоги отправились в «методическую кругосветку» и посетили четыре тематические станции, где проверили знания по созданию современного урока. Они также прошли тренинг по предотвращению профессионального выгорания, разобрали ситуации, когда могут ущемляться права молодых специалистов. Помимо этого, участники расширили знания о деятельности профсоюзных организаций, направленные на профессиональное развитие и защиту прав молодых учителей», – рассказали в министерстве.