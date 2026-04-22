Региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям» собрал 50 педагогов Подмосковья

22 апреля 2026, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

На базе школы №10 в Реутове стартовал очный региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Конкурс организован при поддержке Минобразования Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Испытания направлены на выявление и поддержку талантливых педагогических кадров, демонстрацию профессионального мастерства, творческого подхода и умения работать с детьми. На конкурсе стартовали 50 педагогов дополнительного образования из разных муниципальных образований региона.

«В рамках первого испытания «Импровизационный конкурс проектов» участники показали профессиональное мастерство, способность к командной работе и умение быстро находить нестандартные решения. Всё это позволило педагогам обменяться опытом и представить свои подходы к организации образовательного процесса», – отметили в ведомстве.