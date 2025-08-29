Более ста семей ждут в Красногорске на фестивале-выставке «Мой домашний питомец»
В Красногорске 30 августа состоится фестиваль-выставка «Мой домашний питомец». Он пройдёт в трёх филиалах Культурно-досугового комплекса «Красногорье». Дополнительно на нём организуют сбор для Центра помощи бездомным животным «Лохматый ангел».
Организаторы приглашают всех принять участье в этом добром деле, сообщила «Радио 1» заместитель директора по культурно-досуговой деятельности Культурно-досугового комплекса «Красногорье» Елизавета Галицына.
«Это ежегодное событие проходит с 2016 года и объединяет любителей животных. То есть в этом году фестиваль-выставка пройдёт в восьмой раз. Мы организуем пространство на открытом воздухе, куда участники приходятся со своими любимцами в тематических костюмах. Это могут быть собаки, кошки, черепахи, мышки, птички, игуаны, шиншиллы и другие питомцы. В рамках фестиваля проходит конкурс на лучший костюм, образ животного и его представление. Например, у нас были случаи, когда кот был представлен в костюме капитана дальнего плавания. А собачку породы мопс увидели в костюме супергероя. Костюм – это всегда отражение характера питомца. В основном все костюмы создаются вручную участниками. И очень часто хозяева шьют парную одежду вместе с любимцами, что всегда приятно видеть», – поделилась собеседница «Радио 1».
В основном, по её словам, участники приводят собак, но есть и другие интересные животные.
«Например, в прошлом году пришла лошадь в очень красивом восточном костюме, и это привлекло много внимания, восторгов жителей. Каждый хотел с ней сфотографироваться. Немалую роль играет презентация образов. Часто участники придумывают или рассказывают реальные, очень интересны истории», – добавила Галицына.Она рассказала, что идея проведения фестиваля появилась в 2016 году. И уже тогда, в первый год, поступило свыше 30 заявок.
«С каждым годом фестиваль становится всё более востребованным. В 2024 году он впервые состоялся территории городского округа Красногорск. Тогда фестиваль объединил более ста семей, а в этом году планируем привлечь ещё больше любителей животных. Главная цель фестиваля – популяризация ответственного отношения к домашним животным. Мы создаём сообщества жителей по интересам, где они могут общаться, делиться актуальной и интересной информацией, дружить и участвовать в наших мероприятиях», – отметила замдиректора.
В этом году программа фестиваля включает бесплатную профессиональную фотосессию всех участников и гостей праздника, тематическую фотозону, конкурс костюмов и мастер-класс от зоопсихолога.
По словам Галицыной, в 2024 года Культурно-досуговый комплекс «Красногорье» стал сотрудничать с Центром благополучия животных «Лохматый ангел». Это приют, который находится на территории городского округа и заботится о животных уже более 15 лет. В рамках праздника состоится сбор помощи для центра. А волонтёры центра примут участие в фестивале – привезут двух щенков и проведут с ними интерактивную программу.