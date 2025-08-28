Объявлено имя особого гостя «Пушкинского театрального фестиваля»

28 августа 2025, 21:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Народный артист России Владимир Стеклов станет особым гостем «Пушкинского театрального фестиваля 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





30 августа, в день 100-летнего юбилея города Пушкино, на сцене Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха состоится особое событие фестиваля. Им станет творческий вечер популярного актёра театра и кино.



«Владимир Александрович Стеклов известен всей стране по сотням ролей в театре и кино. Среди них – следователь в историко-приключенческом телесериале «Гардемарины, вперёд!», Бертуччио в приключенческом фильме «Узник замка Иф», прапорщик Кантемиров в сериале «Кадетство», Тарелкин и Копылов в сериале «Полонез Кречинского», главред «Советской молодёжи» в фильме «Нулевой пациент» и многие другие. Стеклов также является художественным руководителем Московского Современного Художественного Театра», – напомнили в министерстве.

