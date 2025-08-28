Объявлено имя особого гостя «Пушкинского театрального фестиваля»
Народный артист России Владимир Стеклов станет особым гостем «Пушкинского театрального фестиваля 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
30 августа, в день 100-летнего юбилея города Пушкино, на сцене Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха состоится особое событие фестиваля. Им станет творческий вечер популярного актёра театра и кино.
«Владимир Александрович Стеклов известен всей стране по сотням ролей в театре и кино. Среди них – следователь в историко-приключенческом телесериале «Гардемарины, вперёд!», Бертуччио в приключенческом фильме «Узник замка Иф», прапорщик Кантемиров в сериале «Кадетство», Тарелкин и Копылов в сериале «Полонез Кречинского», главред «Советской молодёжи» в фильме «Нулевой пациент» и многие другие. Стеклов также является художественным руководителем Московского Современного Художественного Театра», – напомнили в министерстве.Для гостей вечера артист прочитает стихи Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Александра Пушкина, исполнит эпизод из оперы «Саламбо» Модеста Мусоргского, расскажет актёрские истории из своей жизни.
А перед встречей состоится презентация книги Ольги Соловьёвой «Пушкино: прогулки по столетнему городу». Начало вечера – в 15:30. Вход свободный, однако необходима регистрация.
Одно из крупнейших летних театральных событий Московского региона – Пушкинский театральный фестиваль 2025» – проходит на сцене Летнего театра в Центральном парке города Пушкино 28–31 августа Для зрителей подготовлена обширная программа. Кроме фестивальных показов, для них проведут исторические экскурсии-променады «Тайна пушкинских улиц» от краеведа Ольги Соловьёвой и проект «Мой Вишнёвый сад», где горожане смогут выступить в образах героев Антона Чехова.
Программа и билеты – на сайте фестиваля.
«Пушкинский театральный фестиваль 2025» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Пушкинский.