Достижения.рф

Более ста юных боксёров собрала открытая тренировка в Раменском городском парке

Фото: Раменский медиацентр

На площадке Лира Раменского городского парка состоялась открытая тренировка по боксу. Этот вид спорта очень популярен в Раменском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.



«Для школ и клубов по боксу и кикбоксингу, которые объединяет Раменская Федерация этих видов спорта, открытая тренировка в парке – спортивное событие, уже имеющее своих зрителей. Мне приятно открыть сегодня это ежегодно динамичное массовое мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни», – обратился к присутствующим руководитель федерации, председатель Совета депутатов округа Юрий Ермаков
Фото: Раменский медиацентр

Тренировку провёл титулованный боксёр из Раменского, победитель первенства России Иван Ворона. Под его руководством ребята выполнили под музыку комплекс упражнений, развивающих ловкость, силу, реакцию и выносливость.

Занятия объединили воспитанников 14 школ и клубов федерации. Число её участников перевалило за сотню. Детей активно поддерживали родители.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0