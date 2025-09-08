Более ста юных боксёров собрала открытая тренировка в Раменском городском парке
На площадке Лира Раменского городского парка состоялась открытая тренировка по боксу. Этот вид спорта очень популярен в Раменском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Для школ и клубов по боксу и кикбоксингу, которые объединяет Раменская Федерация этих видов спорта, открытая тренировка в парке – спортивное событие, уже имеющее своих зрителей. Мне приятно открыть сегодня это ежегодно динамичное массовое мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни», – обратился к присутствующим руководитель федерации, председатель Совета депутатов округа Юрий Ермаков
Тренировку провёл титулованный боксёр из Раменского, победитель первенства России Иван Ворона. Под его руководством ребята выполнили под музыку комплекс упражнений, развивающих ловкость, силу, реакцию и выносливость.
Занятия объединили воспитанников 14 школ и клубов федерации. Число её участников перевалило за сотню. Детей активно поддерживали родители.