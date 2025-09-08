В Раменском округе сожгли более 800 кг конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Поле дикорастущей конопли площадью в один гектар обнаружили полицейские рядом с деревней Строкино Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В образцах растений, взятых на поле, эксперты выявили психоактивное вещество тетрагидроканнабинол, так что конопля была пригодна для изготовления наркотика марихуаны», — говорится в сообщении.Поле с дикорастущей коноплёй перепахали, а наркосодержащие растения общей массой свыше 800 килограммов сожгли.
