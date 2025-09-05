Чемпион мира по боксу Валуев побывал на турнире «Ударная десятка» в Раменском

05 сентября 2025, 20:03

Фото: Раменское приборостроительное КБ

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев стал почётным гостем регионального этапа турнира «Ударная десятка». Он состоялся на стадионе Раменского приборостроительного конструкторского бюро, сообщил в пресс-службе администрации муниципального округа.





В мероприятии приняли участие более 1,2 тыс. сотрудников КБ и других предприятий. Перед соревнованиями Валуев побывал на производстве и познакомился с ключевыми этапами сборки продукции. Во время турнира он общался с участниками, давал советы, фотографировался и раздавал автографы.



«Каждый участник наносил три удара по боксёрской груше. Силу удара в килограммах фиксировал тренажёр-силомер под контролем тренеров и судей «Академии бокса». Лучший результат среди мужчин показал Сергей Немченко (557 кг), у женщин – Анастасии Артамошина (203 кг). Победителям вручили медали и фирменные перчатки с автографом Валуева. Они также смогут принять участие в финале турнира, который пройдёт в Лужниках», – рассказали в администрации.