Чемпион мира по боксу Валуев побывал на турнире «Ударная десятка» в Раменском
Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев стал почётным гостем регионального этапа турнира «Ударная десятка». Он состоялся на стадионе Раменского приборостроительного конструкторского бюро, сообщил в пресс-службе администрации муниципального округа.
В мероприятии приняли участие более 1,2 тыс. сотрудников КБ и других предприятий. Перед соревнованиями Валуев побывал на производстве и познакомился с ключевыми этапами сборки продукции. Во время турнира он общался с участниками, давал советы, фотографировался и раздавал автографы.
«Каждый участник наносил три удара по боксёрской груше. Силу удара в килограммах фиксировал тренажёр-силомер под контролем тренеров и судей «Академии бокса». Лучший результат среди мужчин показал Сергей Немченко (557 кг), у женщин – Анастасии Артамошина (203 кг). Победителям вручили медали и фирменные перчатки с автографом Валуева. Они также смогут принять участие в финале турнира, который пройдёт в Лужниках», – рассказали в администрации.
«Ударная десятка» – ключевое спортивное событие Ростеха с 2017 года. Проект охватывает более 35 городов России. За восемь лет в турнирах приняли участие свыше 235 тыс. человек.