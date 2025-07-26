Более тысячи человек в Дубне обследовали медики в «Городках здоровья»
В Дубне прошло самое масштабное в году медицинское обследование населения. Медики провели востребованные исследования в «городках здоровья», которые развернулись в Парке семейного отдыха и в пешеходной зоне на обновленной улице Центральной.
Жители Дубны впервые в рамках работы «городков здоровья» получили возможность сделать различные высокотехнологичные исследования своего здоровья. К услугам посетителей медицинских площадок были представлены опытные квалифицированные специалисты и самая современная аппаратура.
«Профилактика — наша тактика. Это не просто слова, а инструкция к действию, формат работы наших медиков. С каждым годом всё больше дубненцев принимают участие в диспансеризации, и, безусловно, это результат потрясающей работы медицинских учреждений города. Здоровье — лучший подарок жителям в День города!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.