Более тысячи человек в Дубне обследовали медики в «Городках здоровья»

26 июля 2025, 19:40

Фото: пресс-служба Администрации Дубны г.о.

В Дубне прошло самое масштабное в году медицинское обследование населения. Медики провели востребованные исследования в «городках здоровья», которые развернулись в Парке семейного отдыха и в пешеходной зоне на обновленной улице Центральной.







Жители Дубны впервые в рамках работы «городков здоровья» получили возможность сделать различные высокотехнологичные исследования своего здоровья. К услугам посетителей медицинских площадок были представлены опытные квалифицированные специалисты и самая современная аппаратура.





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«Профилактика — наша тактика. Это не просто слова, а инструкция к действию, формат работы наших медиков. С каждым годом всё больше дубненцев принимают участие в диспансеризации, и, безусловно, это результат потрясающей работы медицинских учреждений города. Здоровье — лучший подарок жителям в День города!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Отмечается, что посетителей «городка здоровья»

приглашали продегустировать здоровую еду и освоить лечебную физкультуру. А для тех, кто посетил всех врачей, была организована вечерняя прогулка на теплоходе и сувениры.