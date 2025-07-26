Финал акции помощи животным «Дай лапу» прошёл в Павловском Посаде

26 июля 2025, 19:24

«Волонтеры Подмосковья» привезли помощь в приют для бездомных животных

Фото: пресс-служба Администрация Павлово-Посадский г.о.

В Павловском Посаде 26 июля в рамках акции поддержки животных «Дай лапу» региональное движение «Волонтеры Подмосковья» привезли в приют для бездомных животных необходимую помощь. Приют «Команда Ронда», расположенный в деревне Криулино Павлово-Посадского городского округа, стал центральной площадкой.





Неравнодушные волонтёры из разных муниципалитетов Подмосковья привезли в приют витамины, корма, подстилки и миски для животных. Помимо этого, добровольцы смогли погулять и поиграть с собаками.

«Мы с большим удовольствием откликнулись на акцию помощи животным «Дай лапу», организованную Министерством информации и молодежной политики Московской области. Все животные в приюте ухоженные, сытые. Видно, что им оказывается помощь и забота. Наши ребята выразили большое желание посещать приют снова и снова», — отметила руководитель движения «Волонтёры Подмосковья» в Павлово-Посадском округе Юлия Булык.

Отмечается, что на территории приюта более пятиста подопечных, большая