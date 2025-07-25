Жители Московской области впервые смогут написать агродиктант

25 июля 2025, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Всероссийский агродиктант впервые пройдёт в стране с 8 по 12 октября. Масштабная акция будет проводиться как онлайн, так и в офлайн-форматах, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Площадками проведения диктанта станут аграрные вузы, колледжи, агрошколы, государственные и региональные органы власти, агропредприятия и региональные филиалы Россельхозбанка.

«Мероприятие предназначено для широкой аудитории – школьников, студентов, граждан, не связанных профессионально с сельским хозяйством, а также для специалистов с профильным образованием и опытом работы в АПК. Участникам даётся 45 минут для ответа на 30 вопросов. Темы – почва и мелиорация, растениеводство, животноводство, ветеринария, аквакультура, развитие сельских территорий, производство продуктов питания, экспорт, цифровизация, сельхозтехника, агротуризм и многое другое», – рассказали в министерстве.