Более тысячи подмосковных студентов этим летом обеспечат сервис гостям региона
В Московской области стартовала подготовка студенческих сервисных отрядов к летнему трудовому сезону. Главной площадкой обучения стала «Школа сервиса», организованная региональным отделением Российских студенческих отрядов.
Обучение синхронизировано с повесткой Года единства народов России. Будущие специалисты изучают межкультурную коммуникацию, что особенно важно при работе на круизных судах и в крупных туристических центрах.
«Школу сервисных отрядов в Подмосковье мы проводим уже в пятый раз. В этом сезоне подготовим более тысячи ребят, которые станут лицом нашего региона в сфере туризма и отдыха. Студенты изучают тонкости профессиональной сервировки, учатся управлять конфликтами и развивают гибкие навыки», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Практический блок включает интерактивные кейсы, где бойцы РСО имитируют реальные смены в ресторанах, отрабатывают технику подачи блюд и правила этикета.
География работы подмосковных студентов в этом году охватит не только областные отели и рестораны, но и детские оздоровительные лагеря, круизные лайнеры.
По завершении подготовки студентов ждут теоретический и практический зачёты. Ребята, успешно сдавшие их, получат свидетельства по профессии «Официант третьего разряда». Работать они будут всё лето, получая зарплату от 40 00 рублей в месяц.
Желающие стать частью большой команды могут обратиться за подробной информацией по почте mosoblrso@mail.ru.