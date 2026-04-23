Более тысячи подмосковных студентов этим летом обеспечат сервис гостям региона

23 апреля 2026, 14:00

В Московской области стартовала подготовка студенческих сервисных отрядов к летнему трудовому сезону. Главной площадкой обучения стала «Школа сервиса», организованная региональным отделением Российских студенческих отрядов.





Обучение синхронизировано с повесткой Года единства народов России. Будущие специалисты изучают межкультурную коммуникацию, что особенно важно при работе на круизных судах и в крупных туристических центрах.

«Школу сервисных отрядов в Подмосковье мы проводим уже в пятый раз. В этом сезоне подготовим более тысячи ребят, которые станут лицом нашего региона в сфере туризма и отдыха. Студенты изучают тонкости профессиональной сервировки, учатся управлять конфликтами и развивают гибкие навыки», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.