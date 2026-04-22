Студентка из Раменского стала вице-чемпионкой первенства России по дзюдо
Студентка Гжельского государственного университета Анастасия Мороз стала призёром первенства России по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Соревнования в Нальчике собрали 543 сильнейших атлета из 60 регионов.
«Путь Анастасии к пьедесталу был напряжённым. Проведя пять поединков против лучших дзюдоисток России, она одержала четыре уверенные победы. Итогом её выступления стала серебряная медаль. Однако главной наградой оказалась долгожданная путёвка в основной состав сборной России по дзюдо. Теперь спортсменка будет представлять страну на международном уровне», – отметили в администрации.
Там поздравили Мороз и её наставников с заслуженным триумфом и пожелали новых побед на международном татами в составе национальной команды.