Более тысячи школьников Подмосковья собрала Губернаторская Рождественская ёлка
Во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске провели Губернаторскую Рождественскую ёлку. На праздник пригласили более тысячи школьников, которые отличились в учёбе и участвовали в различных конкурсах, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Среди гостей были в том числе учащиеся православных и воскресных школ.
«Новогодние каникулы закончились, но ощущение праздника, чуда, сказки мы с вами сохраняем. За окном морозы, сугробы, а мы всё ещё ждём исполнения желаний и подарков. Верьте в сказку, верьте в добро и в чудеса», – обратилась к ребятам министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Зрителям показали музыкальный спектакль «Академия Рождества». Постановка рассказала ребятам о создании Богом земли, истории и значении праздника. Все дети получили новогодние подарки от губернатора Московской области.
«Поздравляю всех с праздником Рождества Христова и с Новым годом! В этот особенный период мы благодарим Бога за прошедший год и молим о мире и благополучии в новом. Думаю, все вы после сегодняшнего мероприятия поймёте, насколько важно для нас быть вместе. Призываю всех спешить творить добро, как мудрецы, пришедшие к Христу», – поздравил школьников митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, Губернаторская Рождественская ёлка проходит в Подмосковье с 2001 года.