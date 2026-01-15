Более тысячи школьников Подмосковья собрала Губернаторская Рождественская ёлка

15 января 2026, 18:47

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске провели Губернаторскую Рождественскую ёлку. На праздник пригласили более тысячи школьников, которые отличились в учёбе и участвовали в различных конкурсах, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Среди гостей были в том числе учащиеся православных и воскресных школ.

«Новогодние каникулы закончились, но ощущение праздника, чуда, сказки мы с вами сохраняем. За окном морозы, сугробы, а мы всё ещё ждём исполнения желаний и подарков. Верьте в сказку, верьте в добро и в чудеса», – обратилась к ребятам министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

«Поздравляю всех с праздником Рождества Христова и с Новым годом! В этот особенный период мы благодарим Бога за прошедший год и молим о мире и благополучии в новом. Думаю, все вы после сегодняшнего мероприятия поймёте, насколько важно для нас быть вместе. Призываю всех спешить творить добро, как мудрецы, пришедшие к Христу», – поздравил школьников митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.