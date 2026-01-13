Подмосковных учащихся познакомили с производством мультфильмов
В подмосковных образовательных учреждениях состоялся «Разговор о важном», где учащимся рассказали, как создают мультфильмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Обучающиеся узнали о создании анимационных историй. Обсуждали также современные подходы мультипликаторов к развитию традиций отечественной анимации, популярность новых фильмов внутри страны и за её пределами.
Участники узнали, что качество мультфильма определяется его способностью помогать детям познавать мир, развивать нравственность, интеллект и эмоции. Особое внимание уделили отечественной мультипликации, её самобытности, глубине сюжетов и художественным решениям.
Во время интерактивной части урока ребята попробовали себя в ролях мультипликаторов, сценаристов и режиссёров, что позволило им понять тонкости создания анимации.
