Подмосковных учащихся познакомили с производством мультфильмов

13 января 2026, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В подмосковных образовательных учреждениях состоялся «Разговор о важном», где учащимся рассказали, как создают мультфильмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.