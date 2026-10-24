Более тысячи танцоров со всего Подмосковья съехались в Дмитров на фестиваль-конкурс «Князевские встречи»

24 октября 2026, 13:39

Более тысячи танцоров приехали в Дмитров на фестиваль «Князевские встречи»

Фото: Евгений Рой

Сегодня в Центральном дворце культуры «Созвездие» открылся масштабный фестиваль народного танца, который проводится в Московской области. Более 40 танцевальных коллективов из 27 муниципальных образований региона будут демонстрировать свои номера до позднего вечера перед компетентным жюри.







В этом году коллектив судей возглавил преподаватель Института славянской культуры и признанный знаток народного русского танца Евгений Кузнецов. Впервые в истории конкурса на состязание прибыл коллектив из Твери. Кроме того, в программе появилась новая категория — «Сюжетный танец», которая будет отмечать постановки с яркими и многогранными персонажами.



Остальные номинации также привлекают внимание. Среди них — «Стилизованный русский народный танец», «Танцы народов мира» и традиционная категория — «Сценический русский народный танец». В этом году в конкурсе примут участие более тысячи танцоров в возрасте от 9 до 30 лет. Они продемонстрируют своё мастерство в народной хореографии.



Наталья Лесникова, руководитель ансамбля «Гармония» из Павловского Посада, который неоднократно становился призёром фестиваля «Князевские встречи», отметила, что выступление в Дмитрове — это значительное испытание. На этом конкурсе всегда высокий уровень подготовки и серьёзная конкуренция со стороны дмитровских коллективов. Фестиваль проводится уже восьмой раз и носит имя выдающегося хореографа Александра Князева, посвятившего свою жизнь и творчество народному танцу.