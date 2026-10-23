ИИ-контроль выявил в Подмосковье 1200 фактов незаконной уличной торговли
С мая этого года искусственный интеллект помог устранить более 1200 фактов несанкционированной торговли в регионе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
В Подмосковье ведётся ИИ-контроль уличной торговли. В ведомстве напомнили принцип этой практики.
«Нейросеть каждый день анализирует видеопоток с более чем 5800 камер системы «Безопасный регион». Если ИИ находит незаконную торговую точку, то фиксирует кадр и автоматически формирует задачу ответственным службам для устранения нарушения», – рассказали в министерстве.Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их внедрение в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».