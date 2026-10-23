ИИ-контроль выявил в Подмосковье 1200 фактов незаконной уличной торговли

23 октября 2026, 23:03

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

С мая этого года искусственный интеллект помог устранить более 1200 фактов несанкционированной торговли в регионе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.





В Подмосковье ведётся ИИ-контроль уличной торговли. В ведомстве напомнили принцип этой практики.

«Нейросеть каждый день анализирует видеопоток с более чем 5800 камер системы «Безопасный регион». Если ИИ находит незаконную торговую точку, то фиксирует кадр и автоматически формирует задачу ответственным службам для устранения нарушения», – рассказали в министерстве.