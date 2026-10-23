Подмосковье стало лидером по числу победителей Всероссийского конкурса наставников
В Туле состоялся финал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Победителями стали 16 представителей Подмосковья – педагоги, психологи, советники по воспитанию, школьники и студенты.
Московская область оказалась лидером по числу лучших наставников. Тройку лучших дополнили Москва и Санкт-Петербург.
«В этом году от Подмосковья до полуфинала дошли 125 человек, 35 из них вышли в финал, а 16 стали победителями. За каждым стоит конкретное дело – военно-патриотические клубы и кадетские классы, где ребят учат первой помощи и основам военной службы; школьные отряды, которые несут вахту памяти у мемориалов героям Великой Отечественной войны, волонтёрство и поддержка семей участников СВО, проекты для подростков в трудной жизненной ситуации. Направления разные, но суть одна: рядом с молодыми стоит человек, которому доверяют, кто помогает ребятам развиваться», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В финале участвовали 400 наставников из 67 регионов. Цель конкурса – распространить лучшие наставнические практики патриотического воспитания. Конкурсанты соревновались в шести номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе» и «Быть примером». Участники представили проекты, направленные на работу с молодёжью. Они проходили и практические конкурсные испытания.
Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».