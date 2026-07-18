Более трех тысяч человек собрал фестиваль волонтеров Подмосковья в Красногорске

18 июля 2026, 17:58

оригинал Фото: Евгений Пронин

В Красногорске на набережной Павшинской поймы проходит фестиваль движения «Волонтеры Подмосковья», собравший более трех тысяч активистов со всей Московской области. Организатором мероприятия стало Министерство информации и молодежной политики региона. Участников ждала насыщенная программа: паблик-токи с известными людьми, лекции, мастер-классы и квесты.





Зампред Правительства Московской области Вячеслав Духин пообщался с активистами и поблагодарил их за работу. Он напомнил, что за шесть лет движение объединило почти 70 тысяч неравнодушных жителей региона. В разгар пандемии волонтеры помогали врачам, пожилым людям и многодетным семьям. В феврале 2022-го они встречали эвакуированных жителей Донбасса, а в апреле запустили масштабный гуманитарный проект «Доброе дело».

«За это время мы отправили на передовую более 12 тысяч тонн помощи. От лица нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочется поблагодарить всех, кто приходит на помощь людям в самых сложных ситуациях. Спасибо за ваши добрые дела!» — сказал Духин.

Фото: Евгений Пронин

«Бойцам важно знать, что в них верят и ждут с Победой. И мы, конечно, победим с такой поддержкой, такой помощью», — добавила Болилая.