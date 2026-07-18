Более трех тысяч человек собрал фестиваль волонтеров Подмосковья в Красногорске
В Красногорске на набережной Павшинской поймы проходит фестиваль движения «Волонтеры Подмосковья», собравший более трех тысяч активистов со всей Московской области. Организатором мероприятия стало Министерство информации и молодежной политики региона. Участников ждала насыщенная программа: паблик-токи с известными людьми, лекции, мастер-классы и квесты.
Зампред Правительства Московской области Вячеслав Духин пообщался с активистами и поблагодарил их за работу. Он напомнил, что за шесть лет движение объединило почти 70 тысяч неравнодушных жителей региона. В разгар пандемии волонтеры помогали врачам, пожилым людям и многодетным семьям. В феврале 2022-го они встречали эвакуированных жителей Донбасса, а в апреле запустили масштабный гуманитарный проект «Доброе дело».
«За это время мы отправили на передовую более 12 тысяч тонн помощи. От лица нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочется поблагодарить всех, кто приходит на помощь людям в самых сложных ситуациях. Спасибо за ваши добрые дела!» — сказал Духин.Почетным гостем фестиваля стала Герой России, военный фельдшер, ефрейтор, медсестра мотострелкового подразделения Людмила Болилая. Она отметила, что волонтеры являются огромной поддержкой для всей страны и бойцов на фронте: плетут маскировочные сети, готовят домашние пирожки и супы для защитников Родины.
«Бойцам важно знать, что в них верят и ждут с Победой. И мы, конечно, победим с такой поддержкой, такой помощью», — добавила Болилая.На протяжении всего дня для добровольцев работают девять тематических площадок, где проходят мастер-классы по тактической медицине, оказанию первой помощи, плетению маскировочных сетей и прочие. Ребята также делают подарки для пожилых людей и детей с особенностями развития, пишут письма бойцам и расписывают матрешки.
Представители Московского областного центра крови предлагают вступить в регистр доноров костного мозга. В рамках фестиваля также прошла встреча с амбассадорами движения, которые помогают развивать добровольчество в каждой точке региона. Завершит фестиваль концерт популярного исполнителя Фогеля.