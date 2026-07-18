Обновленный детский сад в Апрелевке примет более 130 детей

18 июля 2026, 16:41

Фото: iStock/Анна Артюшина

Капремонт дошкольного отделения школы №3 на улице Пойденко в Апрелевке выходит на финишную прямую — объект готов на 90%. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Внутри здания уже завершается отделка и установка оборудования, снаружи также началось благоустройство территории. Сдача объекта запланирована на 1 сентября.



Подрядчик полностью выполнил внутреннюю отделку помещений — групповые комнаты окрашены в яркие оттенки голубого, оранжевого и зеленого. В санузлах смонтировали раковины и унитазы, осталось установить краны и запустить воду. На первом этаже идет монтаж оборудования пищеблока, также предстоит установка перил на лестнице.



Снаружи специалисты завершают отделку фасада и входных групп, обшивают козырьки крылец, параллельно окрашивают пожарные лестницы. На территории началось благоустройство двора: на территории разместят беседки, горки, качели и песочницы, проведут озеленение и смонтируют уличное освещение.



Финальным этапом станет расстановка мебели в группах и генеральная уборка. Обновленное пространство откроется для более чем 130 воспитанников.