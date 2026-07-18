В Белоомуте завершается подготовка к гастрофестивалю «Царская уха»

18 июля 2026, 13:25

В Белоомуте заканчиваются приготовления к XIII межрегиональному гастрономическому фестивалю «Царская уха». Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».

Фото: Анна Шолохова

Мероприятие успело стать традиционным для Подмосковья. Уже через несколько часов для гостей откроются тематические площадки.Одной из точек притяжения станет интерактивная зона, которая расскажет о древнерусской культуре. Посетителей ждут инсценировки быта и военного искусства, мастер-классы по владению мечом и другим холодным оружием. Любителей искусства порадует выставка, посвященная видам Подмосковья.Для детей подготовлены творческие занятия, для взрослых — аутентичная фотозона с исконно русском стиле. Главное гастрономическое событие — дегустация знаменитой царской ухи. Также на празднике откроется ярмарка народных промыслов, на которой можно найти уникальные сувениры и изделия ручной работы.