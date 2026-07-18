В Белоомуте завершается подготовка к гастрофестивалю «Царская уха»
В Белоомуте заканчиваются приготовления к XIII межрегиональному гастрономическому фестивалю «Царская уха». Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Мероприятие успело стать традиционным для Подмосковья. Уже через несколько часов для гостей откроются тематические площадки.
Одной из точек притяжения станет интерактивная зона, которая расскажет о древнерусской культуре. Посетителей ждут инсценировки быта и военного искусства, мастер-классы по владению мечом и другим холодным оружием. Любителей искусства порадует выставка, посвященная видам Подмосковья.
Для детей подготовлены творческие занятия, для взрослых — аутентичная фотозона с исконно русском стиле. Главное гастрономическое событие — дегустация знаменитой царской ухи. Также на празднике откроется ярмарка народных промыслов, на которой можно найти уникальные сувениры и изделия ручной работы.
Одной из точек притяжения станет интерактивная зона, которая расскажет о древнерусской культуре. Посетителей ждут инсценировки быта и военного искусства, мастер-классы по владению мечом и другим холодным оружием. Любителей искусства порадует выставка, посвященная видам Подмосковья.
Для детей подготовлены творческие занятия, для взрослых — аутентичная фотозона с исконно русском стиле. Главное гастрономическое событие — дегустация знаменитой царской ухи. Также на празднике откроется ярмарка народных промыслов, на которой можно найти уникальные сувениры и изделия ручной работы.