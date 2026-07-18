Выездная диспансеризация прошла в центральном парке Зарайска
В Зарайском центральном парке культуры и отдыха прошла выездная диспансеризация. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Акция проходила возле Центра досуга «Победа» в рамках областного проекта «Проверь свое здоровье в парке». Все желающие могли провериться на наличие хронических заболеваний.
Программа первого этапа включала антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин, ЭКГ и флюорографию. Всего на обследование согласились 12 человек.
Главврач Зарайской больницы Роман Рапцун отметил, что благодаря выездным форматам профилактика становится максимально доступной — вместо очереди в поликлинике можно проверить ключевые показатели за полчаса. Он добавил, что ранняя диагностика спасает жизни, поэтому такие акции станут регулярными.
Все участники получили консультацию терапевта. Результаты появятся в личном кабинете на портале «Здоровье» или у участкового врача. При отклонениях пациентов направят на углубленное обследование.
Для прохождения диспансеризации необходимо брать с собой паспорт и полис ОМС. Проверить здоровье также можно в поликлинике — запись через портал «Здоровье», по номеру 122 или в кабинете №107. Прошлые выездные осмотры помогли жителям Зарайска выявить сахарный диабет и атеросклероз.
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