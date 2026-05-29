Болельщиков раменского «Сатурна» пригласили на матч с ФК «Рязань»
30 мая на стадионе «Сатурн» в Раменском состоится матч 10-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги «Б» (группа 3). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
В этом матче местный «Сатурн» встретится с клубом «Рязань». Игра начнётся в 14 часов. Билеты будут продавать в день матча с полудня в кассе Южной и Восточной трибун стадиона по наличному и безналичному расчёту.
Проход на трибуны для хозяев начнётся с 13:00 через Юго-западные ворота со стороны бассейна и Юго-восточные ворота со стороны городского парка. Проход для гостей организуют со стороны Восточной трибуны (парковки стадиона).
